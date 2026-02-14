كبير مستشاري ترامب: نعمل مع مصر والسعودية والإمارات لإنهاء حرب السودان

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة لا تنحاز لأي من أطراف الصراع في السودان، وتتحرك مع الجانبين بهدف الوصول إلى تسوية سلمية تنهي القتال.

وقال بولس، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن واشنطن تنسق جهودها مع مصر والسعودية والإمارات لدفع مسار إنهاء الحرب في السودان، مشددًا على أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن اجتماعًا مخصصًا لمناقشة الأزمة السودانية سيُعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لوضع إطار للتحركات والمباحثات القادمة. وأوضح أن ترامب يُبدي قلقًا بالغًا إزاء تطورات الوضع، ويريد إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا التزامه بهذا الهدف.

من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الوضع الإنساني في السودان بأنه كارثي، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من النساء يتعرضن لأعمال عنف، وكشفت أن بلادها تراجع معلومات بشأن تدفقات السلاح إلى الداخل السوداني، مع ترقب تقديم تقرير تقصي الحقائق حول مجازر الفاشر قريبًا إلى الأمم المتحدة.

بدورها، اعتبرت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبدلي رادوفان أن الكارثة في السودان من صنع الإنسان ويجب وقفها فورًا، مؤكدة أن قيام حكومة مدنية يمثل أساسًا ضروريًا لأي تسوية مستدامة للأزمة.