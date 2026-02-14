إعلان

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

كتب : مصراوي

08:30 م 14/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

نفت مصادر مطلعة لموقع مصراوي، ما تم تداوله حول إعلان حركة المحافظين غدًا الأحد، مؤكدة أن الإعلان قد يتم يوم الاثنين بعد غد.

وأوضحت المصادر، أن الحركة المرتقبة قد تشمل تغيير بين 20 و22 محافظًا، مع تجديد الثقة لعدد من المحافظين الحاليين يتراوح بين 4 و6، ونقل بعضهم إلى محافظات أخرى، إضافة إلى تعيين بين 18 و20 نائبًا جديدًا للمحافظين.

وأشارت المصادر، إلى أن محافظي القاهرة والمنيا والدقهلية وشمال سيناء سيستمرون في مناصبهم ضمن الحركة القادمة وسط ترجيحات بنقل عدد من المحافظين مثل محافظي القليوبية والوادي الجديد إلى محافظات أخرى.

ومن المتوقع تصعيد عدد من النواب الحاليين إلى منصب محافظ، بينما قد يُستبعد آخرون، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلع على تقارير أداء المحافظين ويستعرض الأسماء لوضع اللمسات النهائية خلال ساعات.

وأكدت المصادر، أن القانون لا يشترط عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، حيث تنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن المحافظ يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة.

وينص القانون أيضًا على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

حركة المحافظين التنمية المحلية مصطفى مدبولي منال عوض

أخبار

المزيد

