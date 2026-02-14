إعلان

ارتفاع الحرارة وأتربة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب : عمرو صالح

11:56 م 14/02/2026

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا.

وأوضحت أنه من المتوقع نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق البحر الأحمر وصحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية قد تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

كما توقعت أن تسود أتربة عالقة بأجواء مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة على سواحل السلوم العالمين و مطروح.

632765473_1334135322078365_5644094556090542688_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس أتربة رياح

