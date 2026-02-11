علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى نقص فيتامين ب12 وتشمل الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت والوخز والتنميل والارتباك ومشكلات الذاكرة وضعف العضلات والتهاب شديد في اللسان.

كما أن نقص فيتامين ب12 قد يؤدي إلى ضيق التنفس واضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية وخفقان القلب والإسهال.

وبينما يصاب بعض الأشخاص بهذا النقص نتيجة عدم كفاية فيتامين ب12 في النظام الغذائي، فإن السبب الرئيسي هو اضطراب مناعي ذاتي يعرف باسم فقر الدم الخبيث.

وتتسبب هذه الحالة في مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا المعدة، مما يؤدي إلى رد فعل يمنع الجسم من امتصاص فيتامين ب12 بكفاءة، وفقا لـ "هيلث".

ويمكن علاج معظم حالات نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة، وعادة ما تعطى مكملات فيتامين ب12 عن طريق الحقن في البداية.

وبعد ذلك، إذا كان نقص فيتامين ب12 مرتبطا بالنظام الغذائي، سيحتاج المريض إلى تناول أقراص فيتامين ب12 بين الوجبات أو الحقن بطريقة منتظمة.

يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض استشارة الطبيب فورا، وبالرغم من أن العلاج قد يؤدي إلى تحسن العديد من الأعراض، فإن بعض المشكلات الناتجة عن هذا النقص قد تكون غير قابلة للعلاج.

مصادر غذائية جيدة لفيتامين ب12

يؤدي فيتامين ب12 دورا حيويا في العديد من وظائف الجسم الأساسية، بما في ذلك تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

ويحتاج البالغون من سن 19 إلى 64 عاما إلى حوالي 1.5 ميكروجرام من فيتامين ب12 يوميا.

وتشمل مصادر فيتامين ب12 ما يلي:

اللحوم

الأسماك

الحليب

الجبن

البيض