خلافات الطلاق تنتهي بتعذيب طفلة في كفر الشيخ.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

04:30 م 10/02/2026

المتهمة

كتب- علاء عمران:
لم ترتكب ذنبًا، ولم تقترف إثمًا، حتى تُعذَّب حرقًا بآلة معدنية. كل ما فعلته الطفلة أنها ذهبت إلى منزل أهلية طليق والدتها، لكن تلك الخطوات البسيطة كانت كافية لتحوِّل البراءة إلى جريمة في نظر أمها.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله الطفلة ووجهها يحمل آثار ضرب وحروق، فيما كان صوتها الصغير يشكو ألمًا أكبر من قدرتها على الاحتمال.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأم، ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.
وبمواجهتها، اعترفت بأنها اعتدت على ابنتها بالضرب، وأحدثت حروقًا في وجهها باستخدام أداة معدنية، عقابًا لها على ذهابها إلى منزل أهلية طليقها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

