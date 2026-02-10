إعلان

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)

كتب : أحمد جمعة

04:31 م 10/02/2026 تعديل في 05:39 م

المستشار هشام بدوي

وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الوارد في خطاب رئيس الجمهورية للمجلس.

وأعلن هشام بدوي، التشكيل الجديد للحكومة، كما يلي:

حسين عيسى، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

خالد عبدالغفار وزيرا للصحة

كامل الوزير وزيرا للنقل

منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة

بدر أحمد عبدالعاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج

محمد فريد وزيرا للاستثمار والتجارة

عبدالعزيز قنصوه، وزيرا للتعليم العالي

راند المنشاوي، وزيرا للإسكان

رأفت هندي، وزيرا للاتصالات

ضياء رشوان وزيرا للإعلام

صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي

هاني عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية

حلمي الشريف للعدل

جيهان زكي وزيرا للثقافة

أحمد رستم، وزير للتخطيط

جوهر نبيل، للشباب والرياضة

حسن رداد، وزيرا للقوى العاملة

خالد هاشم، وزيرا للصناعة

محمد أبوبكر صالح، نائبا لوزير الخارجية

وليد عباس، نائبا لوزير الإسكان

م/ أحمد عمران، نائبا لوزير الإسكان للمرافق

سمر عبدالواحد، نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

المستشار هشام بدوي التعديل الوزاري مجلس النواب

