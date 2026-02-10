إعلان

صورته بخدعة ذكية.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها داخل "سوزوكي" والأمن يحقق

كتب : علاء عمران

04:11 م 10/02/2026 تعديل في 04:13 م

التحرش- أرشيفية

واقعة تحرش جديدة.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش داخل "سوزوكي فان" بالشيخ زايد والأمن يفصح التفاصيل

أفاد مصدر أمني بأن أجهزة الأمن تفحص حاليًا فيديو استغاثة نشرته إحدى المواطنات على جروب بمدينة الشيخ زايد، كشفت فيه عن تعرضها لتحرش أثناء استقلالها سيارة "سوزوكي فان" في طريقها لمقر عملها.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يضع يده على الفتاة بقصد التحرش، فيما واجهته الفتاة بما حدث، وبدت على وجهه علامات الارتباك.

وقالت المواطنة إن الواقعة حدثت يوم 9 فبراير 2026، الساعة 12:58 ظهرًا، أثناء توجهها من موقف "هايبر" إلى منطقة "بيفرلي هيلز"، مطالبة بسرعة تدخل وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعد هذه الواقعة الثانية خلال يومين، بعد حادثة ادعاء فتاة تحرش شاب بها أثناء استقلالها أتوبيس في المقطم، ما يرفع المخاوف من تزايد حوادث التحرش في وسائل النقل والمواصلات العامة.

سيارة سوزوكي تحرش الشيخ زايد

