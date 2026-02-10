أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تسلم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتضمن التعديل الوزاري الجديد.

وقال "بدوي" إن الخطاب يتسلم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان.

وبذلك لم يعد "عبدالغفار" نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

وصباح اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتشاور بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

للمزيد تابع تغطية مصراوي عن التعديل الوزاري