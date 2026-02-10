إعلان

خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان

كتب : أحمد جمعة

04:29 م 10/02/2026 تعديل في 05:03 م

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تسلم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتضمن التعديل الوزاري الجديد.

وقال "بدوي" إن الخطاب يتسلم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان.

وبذلك لم يعد "عبدالغفار" نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

وصباح اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتشاور بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

للمزيد تابع تغطية مصراوي عن التعديل الوزاري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار وزير الصحة المستشار هشام بدوي مجلس النواب التعديل الوزاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال
أخبار المحافظات

براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي