الداخلية تكشف حقيقة إجبار سائق على دفع أموال دون وجه حق بقصر النيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر تضرره من شخصين لإجباره على دفع مبلغ مالي دون وجه حق نظير توقف سيارته بمنطقة قصر النيل بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما مناديا سيارات مقيمان بمحافظتي الجيزة والمنوفية، وبمواجهتهما أكدا وقوع مشادة كلامية بينهما وبين القائم على النشر بسبب الخلاف حول دفع مبلغ مالي نظير توقف السيارة في المنطقة، وأوضحا أنهما مستأجرا ساحة انتظار السيارات من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.