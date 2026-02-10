يعتمد ملايين المرضى حول العالم على أدوية ضغط الدم للتحكم في حالتهم الصحية، لكن بعض المشروبات اليومية تؤثر على فعالية هذه الأدوية، أو تزيد من مخاطر انخفاض أو ارتفاع الضغط.

في هذا التقرير، إليكم أبرز المشروبات التي يجب الانتباه إليها، وفقا لموقع "Health".

عصير الجريب فروت:

يُعرف عصير الجريب فروت بتأثيره الكبير على العديد من الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم، إذ يعيق إنزيما في الكبد مسؤولا عن تكسير الدواء، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيزه في الدم، وزيادة خطر الإصابة بالدوار، وهبوط حاد في الضغط، بالإضافة إلى الاغماء.

القهوة ومشروبات الكافيين

الكافيين يقلل من فعالية بعض أدوية ضغط الدم، خاصة المدرّات البولية وحاصرات بيتا، لذا ينصح الأطباء بعدم تجاوز 400 ملج من الكافيين يوميا، مع الانتباه إلى أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة منه، ما يؤثر على التحكم في الضغط.

شاي العرقسوس

شاي العرقسوس مرتبط بارتفاع ضغط الدم، إذ تحتوي جذوره على مادة تؤدي إلى احتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم،

حتى الكميات الصغيرة منه تقلل فعالية أدوية الضغط وتؤدي إلى مشكلات صحية لدى المرضى.

الأعشاب والمكملات الغذائية

بعض الأعشاب والمكمّلات تتداخل مع أدوية الضغط، مثل نبتة سانت جون، الجينسنج، الإيفيدرا

الشاي الأخضر بجرعات عالية

هذه التداخلات تؤدي إلى اضطراب ضربات القلب أو ضعف السيطرة على الضغط.

عصائر الخضروات الغنية بالصوديوم

العصائر الجاهزة تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم، ما يسبب احتباس السوائل وارتفاع الضغط، ويقلل من فعالية الأدوية الخافضة للضغط.

يؤكد الأطباء أن تأثير هذه المشروبات يختلف من شخص لآخر بحسب نوع الدواء، الجرعة، والحالة الصحي، لذلك، يُنصح دائما باستشارة الطبيب المختص قبل إدخال أي مشروب أو مكمل غذائي بشكل منتظم، لضمان علاج آمن.

