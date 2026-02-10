تعتبر حمية الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة لفقدان الوزن وتحسين مستويات الطاقة، لكنها تصاحبها آثار جانبية خطيرة إذا لم تُتبع بحذر.

في هذا التقرير، أبرز المخاطر الصحية التي تواجه متبعي الكيتو، وفقا لموقع "verywellhealth".

الجفاف واضطراب السوائل

من أكثر الأعراض شيوعا في المراحل الأولى، نتيجة زيادة طرح الصوديوم والسوائل عبر الكلى. تظهر أعراض مثل الصداع، الدوخة، وجفاف الفم، ما يستدعي الإكثار من شرب الماء وتعويض الأملاح.

الإمساك

الحد الشديد من الكربوهيدرات يقلل من الألياف الغذائية، ما يزيد خطر الإمساك، لذا ينصح بإدخال الخضراوات منخفضة الكربوهيدرات وشرب السوائل.

اختلال توازن الشوارد

تشمل هذه الاضطرابات انخفاض الصوديوم أو المغنيسيوم، وغالبا ما تظهر في الأيام الأولى مع أعراض مثل تسارع ضربات القلب، الوهن، أو التشوش الذهني.

"إنفلونزا الكيتو"

مجموعة أعراض مؤقتة تشمل التعب، الغثيان، تشوش التركيز، وتشنجات العضلات، تظهر خلال الأسابيع الأولى قبل أن يتكيف الجسم مع مصدر الطاقة الجديد.

انخفاض سكر الدم

يشكل خطرا لمرضى السكري أو متناولي أدوية خافضة للسكر، ويؤدي إلى تسارع نبضات القلب، واضطرابات في الرؤية، لذلك يجب تعديل العلاج قبل البدء بالحمية.

نقص الفيتامينات والمعادن

القيود الغذائية الصارمة تسبب نقص عناصر أساسية مثل فيتامينات B، الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، ما يؤثر على صحة العظام، الجهاز العصبي، والمناعة.

مخاطر قلبية

الاعتماد الكبير على الدهون المشبعة يرفع مستويات الكوليسترول الضار لدى بعض متبعي الكيتو، ما يزيد خطر أمراض القلب على المدى الطويل

مشكلات الكلى

تزيد هذه الحمية من خطر حصى الكلى وازدياد حموضة البول، كما تفاقم الحالة لدى المصابين بأمراض كلوية مزمنة.

هل حمية الكيتو آمنة للجميع؟

ليست مناسبة للجميع، خاصة الحوامل، ومرضى السكري من النوع الأول، ومن يعانون اضطرابات في الكبد أو الكلى.

ينصح الخبراء بعدم اتباع حمية الكيتو دون استشارة طبية، وتطبيقها تدريجيا مع مراقبة دقيقة للحالة الصحية، لضمان تحقيق الفوائد وتقليل المخاطر.

