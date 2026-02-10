إعلان

رمضان 2026.. "SBC" تروج لمسلسل "السوق الحرة" استعدادا لعرضه

كتب : مصراوي

01:00 ص 10/02/2026
    الفنان محمد رضوان
    كواليس مسلسل السوق الحرة
    الفنان محمد ثروت

كتب- مروان الطيب:

كشفت شبكة "SBC" عن عرض مسلسل "السوق الحرة" ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2026.

نشرت الصفحة الرسمية للقناة على انستجرام، الإعلان الرسمي للمسلسل الذي يجمع نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

كواليس مسلسل "السوق الحرة"

تدور أحداث المسلسل في مطار دولي، وتحديداً داخل "السوق الحرة"، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.

يتناول العمل التناقضات المضحكة والمواقف الإنسانية التي تحدث بين زوار من مختلف الثقافات وفريق عمل لكل فرد فيه شخصيته المتفردة، ليتحول روتين المطار إلى سلسلة من المغامرات الكوميدية الخفيفة التي تكشف خبايا العلاقات والطباع البشرية في مكان لا ينام.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد ثروت، محمد رضوان، هالة فاخر، غادة طلعت، حسام داغر، محمود الليثي، ويزو، منذر رياحنة، تأليف هشام يحيى، إخراج شادي علي.

