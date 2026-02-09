إعلان

"ملمستهاش".. ماذا قال الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس؟

كتب- أحمد عادل:

10:56 م 09/02/2026
تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في واقعة اتهام فتاة لشاب بالتحرش والتعدي عليها داخل أحد الأتوبيسات أثناء عودتها من عملها.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه كان يقف على مسافة بعيدة عن الفتاة، ولم يحدث أي احتكاك بينهما.

وقال المتهم إنه كان يستقل الأتوبيس في طريق عودته إلى منزله عقب انتهاء عمله، وفوجئ بادعاء الفتاة تحرشه بها وقيامها بتصويره.

وقررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما قررت استدعاء الفتاة المجني عليها لسماع أقوالها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل اتوبيس نقل عام بمنطقة البساتين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع مباحث القاهرة في تحديد خط سير الأتوبيس، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.

