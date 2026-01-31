بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026

بالصور- جلال العشري يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية

شارك الفنان أحمد مالك متابعيه على السوشيال ميديا صورًا من كواليس مسلسل "سوا سوا"، رمضان 2026.

وكشف أحمد مالك عن تفاصيل دوره في مسلسل "سوا سو" وتقديمه شخصية تدعى "هيما"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

تدور أحداث المسلسل حول شاب يعيش في السيدة زينب بالقاهرة ويتقاطع مصيره مع ممرضة في أحداث تحمل الحب، التحديات الاجتماعية، والصراعات الإنسانية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد.

