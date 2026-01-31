وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

طهران/ الدوحة - (د ب أ)

اجتمع رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت في طهران، مع علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وجدد محمد بن عبد الرحمن خلال الاجتماع، دعم قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.