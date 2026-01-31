مباريات الأمس
"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي

كتب : مصراوي

10:49 م 31/01/2026
وجه الأنجولي يلسين كامويش لاعب الأهلي الجديد رسالة إلى فريقه السابق ترومسو النرويجي، بعد الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2026.

وكتب كامويش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكرا لكل مشجعي ترومسو، كل العاملين بالنادي، والطاقم التدريبي وكذلك لكل زملائي بالفريق، الذين كانوا جزءًا كبيرا في هذه الرحلة".

وأضاف: "كان عام واحد أكثر من كافٍ، لخلق ذكريات وصداقات ستبقى معي للأبد، صحيح أن كرة القدم غير مضمونة، لكنني متأكد من أننا سنلتقي مجددًا".

واختتم كامويش: "أتمنى كل التوفيق لنادي ترومسو، ومهما حدث في المستقبل سنلتقي قريبًا، إلى اللقاء جميعًا".

وكان الأهلي أعلن اليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، تعاقده مع المهاجم الأنجولي صاحب ال 26 عاما، قادما من فريق ترومسو النرويجي.

يلسين كامويش النادي الأهلي ترومسو النرويجي آخر أخبار الأهلي

