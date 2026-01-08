"عقلك في خطر" 5 عادات يومية تقي من ضعف الذاكرة



يُعد الدكتور هاري بريتشارد، الباحث في جمعية الزهايمر بجامعة مانشستر، من أبرز المتخصصين الذين ركزوا أبحاثهم على فهم العلاقة بين صحة القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بمرض الخرف، الذي يؤدي إلى تراجع الذاكرة والقدرات الذهنية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «دايلي ميل»، يرى بريتشارد أن الوقاية من الخرف لا تتطلب إجراءات معقدة، بل يمكن تحقيقها من خلال خمسة تعديلات أساسية في نمط الحياة يمكن لأي شخص اتباعها، خاصة أن الخرف يُعد مصطلحًا عامًا يضم مجموعة من أمراض الدماغ التنكسية الخطيرة.

وتشير التقديرات إلى أن شخصًا واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص يولدون اليوم قد يُصاب بالخرف في مرحلة ما من حياته، وهو ما يثير القلق، لا سيما مع تأكيد الإحصاءات أن نحو ثلث المصابين بالخرف حاليًا لم يتم تشخيصهم بعد.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، يؤكد بريتشارد أن تقليل المخاطر لا يزال ممكنًا، مشددًا على أن العناية بصحة الأوعية الدموية تمثل الخطوة الأولى والأساسية لحماية الدماغ.

الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم خلال منتصف العمر، بين 40 و64 عامًا، يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من حياتهم.

المحافظة على وزن صحي

تشير الأبحاث إلى أن السمنة في الفترة العمرية من 35 إلى 65 عامًا قد ترفع احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 30%، كما قد تؤدي إلى التهابات مزمنة في الجسم تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ.

التحكم في مستويات السكر بالدم

يوضح الدكتور بريتشارد أن مرض السكري يتسبب في تلف الأوعية الدموية داخل الدماغ، ما يؤدي إلى تسربها وانخفاض كمية الدم الواصلة إلى الخلايا العصبية.

الإقلاع عن التدخين

يحذر بريتشارد من أن التدخين يُلحق أضرارًا جسيمة بالأوعية الدموية في الجسم، بما في ذلك أوعية الدماغ، وهو ما يحرم خلايا الدماغ من الإمداد الكافي بالدم اللازم لأداء وظائفها الطبيعية. كما يؤثر التدخين سلبًا على القلب والرئتين، المسؤولين عن تزويد الدماغ بالأكسجين.

ويشير إلى أن الإقلاع عن التدخين قد يقلل خطر الإصابة بالأمراض إلى مستويات قريبة من غير المدخنين، وهو ما يمثل خبرًا إيجابيًا للراغبين في تحسين صحتهم.

المواظبة على النشاط البدني

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام تقل لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة قد تصل إلى 20% مقارنة بغير النشطين بدنيًا.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة



بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة