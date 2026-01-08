إعلان

"عقلك في خطر" 5 عادات يومية تقي من ضعف الذاكرة

كتب : مصراوي

01:00 ص 08/01/2026

صحة الدماغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يُعد الدكتور هاري بريتشارد، الباحث في جمعية الزهايمر بجامعة مانشستر، من أبرز المتخصصين الذين ركزوا أبحاثهم على فهم العلاقة بين صحة القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بمرض الخرف، الذي يؤدي إلى تراجع الذاكرة والقدرات الذهنية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «دايلي ميل»، يرى بريتشارد أن الوقاية من الخرف لا تتطلب إجراءات معقدة، بل يمكن تحقيقها من خلال خمسة تعديلات أساسية في نمط الحياة يمكن لأي شخص اتباعها، خاصة أن الخرف يُعد مصطلحًا عامًا يضم مجموعة من أمراض الدماغ التنكسية الخطيرة.

وتشير التقديرات إلى أن شخصًا واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص يولدون اليوم قد يُصاب بالخرف في مرحلة ما من حياته، وهو ما يثير القلق، لا سيما مع تأكيد الإحصاءات أن نحو ثلث المصابين بالخرف حاليًا لم يتم تشخيصهم بعد.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، يؤكد بريتشارد أن تقليل المخاطر لا يزال ممكنًا، مشددًا على أن العناية بصحة الأوعية الدموية تمثل الخطوة الأولى والأساسية لحماية الدماغ.

الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة
أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم خلال منتصف العمر، بين 40 و64 عامًا، يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من حياتهم.

المحافظة على وزن صحي
تشير الأبحاث إلى أن السمنة في الفترة العمرية من 35 إلى 65 عامًا قد ترفع احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 30%، كما قد تؤدي إلى التهابات مزمنة في الجسم تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ.

التحكم في مستويات السكر بالدم
يوضح الدكتور بريتشارد أن مرض السكري يتسبب في تلف الأوعية الدموية داخل الدماغ، ما يؤدي إلى تسربها وانخفاض كمية الدم الواصلة إلى الخلايا العصبية.

الإقلاع عن التدخين
يحذر بريتشارد من أن التدخين يُلحق أضرارًا جسيمة بالأوعية الدموية في الجسم، بما في ذلك أوعية الدماغ، وهو ما يحرم خلايا الدماغ من الإمداد الكافي بالدم اللازم لأداء وظائفها الطبيعية. كما يؤثر التدخين سلبًا على القلب والرئتين، المسؤولين عن تزويد الدماغ بالأكسجين.

ويشير إلى أن الإقلاع عن التدخين قد يقلل خطر الإصابة بالأمراض إلى مستويات قريبة من غير المدخنين، وهو ما يمثل خبرًا إيجابيًا للراغبين في تحسين صحتهم.

المواظبة على النشاط البدني
أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام تقل لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة قد تصل إلى 20% مقارنة بغير النشطين بدنيًا.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

صحة الدماغ الدماغ الذاكرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته
حوادث وقضايا

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته
لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة
علاقات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان