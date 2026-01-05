تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

الكلى عضو حيوي يعمل على تنقية الدم والتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة، ومع تزايد انتشار الأطعمة المصنعة والغنية بالملح والدهون، أصبح من الضروري معرفة الأطعمة التي قد تضر بوظائف الكلى إذا أُكلت بكثرة أو بشكل متكرر.

المشروبات الغازية الداكنة

المشروبات الغازية، وخاصة الكولا والمشروبات الداكنة، تحتوي على فوسفور مضاف بشكل يصعب على الكلى التخلص منه، ما قد يرفع مستويات الفوسفور في الدم ويزيد الضغط على الكلى، بحسب Healthline

الأطعمة عالية الصوديوم والمصنعة

الملح الزائد في الأطعمة المعلّبة، والمخللات، والوجبات السريعة يزيد من احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الكلى وقد يسرع تدهورها.

اللحوم المصنعة والحمراء

اللحوم المصنعة مثل النقانق، السجق، واللحوم الحمراء الغنية بالبروتين والدهون المشبعة قد ترهق الكلى وتزيد من عبء ترشيح الفضلات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات كلوية.

الأطعمة الغنية بالفوسفور المضاف

الأطعمة المعالجة والمعلبة تحتوي غالبًا على إضافات فوسفور (موجودة كمثبتات أو معززات نكهة)، وهذه الفوسفورات المضافة يمتصها الجسم بسهولة وقد تتراكم في الدم وتؤثر سلبًا على الكلى.

الفواكه والخضروات عالية البوتاسيوم

مستويات البوتاسيوم المرتفعة في بعض الأطعمة مثل الموز، الأفوكادو، والبرتقال قد تكون ضارة لمن يعانون من ضعف في وظائف الكلى، لأنه يصعب التخلص منها وقد ترتفع في الدم مسببة مضاعفات.