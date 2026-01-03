تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

النوبات القلبية من المشكلات الخطيرة المزمنة، ولها العديد من الأعراض التي تظهر في أوقات مختلفة وتكون بمثابة إنذار خطر، ومن بينها الأعراض التي تحدث ليلا أو خلال النوم.

وبحسب ما ذكره موقعي kailash healthcare، و mayoclinic، إليك الأعراض الخفيفة أثناء النوم يجب الانتباه إليها.

1- عدم الشعور بالراحة في الصدر:

الشعور بالضغط أو الانقباض أو الامتلاء أو الألم الذي يستمر أو يزداد سوءًا، تشير إلى خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

2- ضيق التنفس:

الاستيقاظ وأنت تلهث لالتقاط أنفاسك أو الشعور بضيق التنفس أثناء فترات الراحة ومنها خلال النوم.

3- تعرق غير طبيعي:

التعرق بغزارة والشعور بالبرودة أثناء النوم من العلامات الخطيرة للنوبة القلبية.

4- انتشار الألم :

الشعور بالألم أو انزعاج ينتشر إلى الذراعين خاصةً اليسرى، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو الأسنان، أو المعدة، وغالبا ما يستمر لفترات طويلة.

5- التعب والضعف المفاجئ:

الشعور بتعب شديد أو ضعف غير معتاد من العلامات التحذيرية لمشكلة صحية في القلب.

6- اضطرابات النوم:

الاستيقاظ مع شعور بعدم الارتياح أو القلق أو خفقان القلب، وعدم القدرة على النوم لساعات كافية بسبب سرعة ضربات القلب.

لماذا تزداد النوبات القلبية في الشتاء؟

تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم.

كما أن الطقس البارد يحفز تجلط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.