إعلان

هل يمكن اكتشاف مرض باركنسون من الشعر؟

كتب : آلاء نبيل أحمد

05:00 ص 26/02/2026

مرض باركنسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف باحثون صينيون عن طريقة جديدة محتملة لتشخيص مرض باركنسون من خلال تحليل عينات الشعر، في خطوة قد تسهم مستقبلاً في تطوير وسائل الكشف المبكر عن الأمراض العصبية، نقلا عن لينتا.رو.

واعتمدت الدراسة على فحص عينات شعر مأخوذة من 60 مريضًا تم تشخيصهم بباركنسون، حيث تمت مقارنتها بعينات أخرى تعود لأشخاص أصحاء من نفس الفئة العمرية. وأظهرت النتائج أن مرضى باركنسون يعانون من انخفاض ملحوظ في مستويات الحديد والنحاس داخل الشعر، مقابل ارتفاع تركيز عنصري المنغنيز والزرنيخ.

وكان نقص الحديد على وجه الخصوص هو المؤشر الأكثر وضوحًا لدى المصابين مقارنة بالأشخاص الأصحاء، وهو ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن هذا التغير قد يحمل دلالة تشخيصية محتملة، خاصة أن الشعر قادر على تسجيل التغيرات البيولوجية التي تحدث على المدى الطويل داخل الجسم، بعكس عينات الدم أو اللعاب التي تعكس التغيرات اللحظية فقط.

كما أُجريت تجارب إضافية على فئران المختبر، حيث تبين أن انخفاض الحديد في الشعر ارتبط باضطرابات في وظائف الجهاز الهضمي، إذ ظهرت على الحيوانات أعراض شبيهة بمرض باركنسون، إلى جانب ضعف في وظيفة الحاجز المعوي وتغير نشاط الجينات المسؤولة عن امتصاص الحديد، ما يدعم الفرضية العلمية حول العلاقة بين الأمعاء والدماغ في الأمراض العصبية التنكسية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج ما زالت أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات على عدد أكبر من المشاركين، إلا أن تأكيدها مستقبلاً قد يجعل تحليل خصلة من الشعر وسيلة محتملة للكشف المبكر عن مرض باركنسون.

اقرأ أيضا:

أخطرها السرطان.. 10 أسباب لـ التعرق في الليل

لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف السبب

احذري استخدام صلصة الطماطم بعد إزالة العفن منها.. لهذه الأسباب

أبراج تفقد طاقتها وشغفها فجأة

بمليارات الدولارات.. أكثر 5 عطور مبيعا حول العالم

مرض باركنسون عراض باركنسون سباب باركنسون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
طقس ثامن أيام رمضان.. الأرصاد تحذر: شبورة ورياح وأمطار على هذه المناطق
أخبار وتقارير

طقس ثامن أيام رمضان.. الأرصاد تحذر: شبورة ورياح وأمطار على هذه المناطق
تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
أخبار مصر

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
كوريا الشمالية تهدد بتدمير جارتها الجنوبية بالكامل.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

كوريا الشمالية تهدد بتدمير جارتها الجنوبية بالكامل.. ما السبب؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر