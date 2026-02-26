كشف باحثون صينيون عن طريقة جديدة محتملة لتشخيص مرض باركنسون من خلال تحليل عينات الشعر، في خطوة قد تسهم مستقبلاً في تطوير وسائل الكشف المبكر عن الأمراض العصبية، نقلا عن لينتا.رو.

واعتمدت الدراسة على فحص عينات شعر مأخوذة من 60 مريضًا تم تشخيصهم بباركنسون، حيث تمت مقارنتها بعينات أخرى تعود لأشخاص أصحاء من نفس الفئة العمرية. وأظهرت النتائج أن مرضى باركنسون يعانون من انخفاض ملحوظ في مستويات الحديد والنحاس داخل الشعر، مقابل ارتفاع تركيز عنصري المنغنيز والزرنيخ.

وكان نقص الحديد على وجه الخصوص هو المؤشر الأكثر وضوحًا لدى المصابين مقارنة بالأشخاص الأصحاء، وهو ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن هذا التغير قد يحمل دلالة تشخيصية محتملة، خاصة أن الشعر قادر على تسجيل التغيرات البيولوجية التي تحدث على المدى الطويل داخل الجسم، بعكس عينات الدم أو اللعاب التي تعكس التغيرات اللحظية فقط.

كما أُجريت تجارب إضافية على فئران المختبر، حيث تبين أن انخفاض الحديد في الشعر ارتبط باضطرابات في وظائف الجهاز الهضمي، إذ ظهرت على الحيوانات أعراض شبيهة بمرض باركنسون، إلى جانب ضعف في وظيفة الحاجز المعوي وتغير نشاط الجينات المسؤولة عن امتصاص الحديد، ما يدعم الفرضية العلمية حول العلاقة بين الأمعاء والدماغ في الأمراض العصبية التنكسية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج ما زالت أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات على عدد أكبر من المشاركين، إلا أن تأكيدها مستقبلاً قد يجعل تحليل خصلة من الشعر وسيلة محتملة للكشف المبكر عن مرض باركنسون.

