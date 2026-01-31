مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز

كتب : نهي خورشيد

05:18 م 31/01/2026

النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة ومهمة في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما أنهى مشاركته القارية اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أمان بزنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحصد الفريق الأحمر نقطة ثمينة خارج الديار.

وافتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق لاعبه إبراهيم باكا في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح أليو ديانج في إدراك التعادل للنادي الأهلي عند الدقيقة 60.

موعد المباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي يانج أفريكانز الدوري المصري الممتاز دوري أبطال إفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
حوادث وقضايا

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
لا تخافوا من الدخان.. بيان مهم من هيئة الأنفاق بشأن الخط الثالث للمترو
أخبار مصر

لا تخافوا من الدخان.. بيان مهم من هيئة الأنفاق بشأن الخط الثالث للمترو
ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة
شئون عربية و دولية

ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
شئون عربية و دولية

مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
مصادر فلسطينية: 31 شهيدا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم
شئون عربية و دولية

مصادر فلسطينية: 31 شهيدا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة