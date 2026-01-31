موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز

كتب - نهى خورشيد

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة ومهمة في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما أنهى مشاركته القارية اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أمان بزنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحصد الفريق الأحمر نقطة ثمينة خارج الديار.

وافتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق لاعبه إبراهيم باكا في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح أليو ديانج في إدراك التعادل للنادي الأهلي عند الدقيقة 60.

موعد المباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.