كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب، تحذيرًا للمشاهدين، بناءً على قراءته الخاصة للمشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن العالم مقبل على مرحلة يصفها بـ "السواد" خلال عام 2026.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "من يومين توقعت وحذرت من انهيار سعر الذهب بنسبة 20%، قائلاً: "أنا من المدرسة المتشائمة، وجاي أقول لك حاجة عن النهاردة مش بكرة"، مؤكدًا أن رسالته تستهدف ما سيحدث تحديدًا في عام 2026.

وأكد أنه لا ينتمي لمدرسة المتنبئين، بل ينتمي لمدرسة "اللي خسر... أفصل من اللي اشترى"، وأضاف: "لا تفعل شيء مع تقلبات سوق الذهب الحالية"، محذرًا من "الغواية" أو الإغراء الكامن في الأسواق حاليًا، والذي شبهه بحكاية نجيب محفوظ "نعمة الله"، حيث يظن الجميع أنهم قادرون على ترويض السوق وتحقيق المكاسب.

وربط أديب بين الأزمة الحادة التي شهدها سوق الذهب مؤخرًا وما قد يحدث في قطاعات أخرى مثل العقارات، متسائلًا عن مصير من اشتروا شققًا بملايين الجنيهات إذا ما انهارت قيمتها السوقية وفقدت سيولتها.

وأشار أديب، إلى أن الناس توجهت للذهب كملاذ، لكنه حذر من شرائه بهدف المضاربة والمكسب السريع، موضحًا: "أوعى تفكر تشتري ذهب عشان تكسب... اشتريه علشان ده العملة له"، في إشارة إلى أنه وسيلة للحفاظ على القيمة وليس للربح السريع.