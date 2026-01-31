رغم الهدنة المؤقتة.. روسيا تقصف منشآت نقل أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، استمرار الهجمات على أهداف أوكرانية رغم الإعلان عن وقف مؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة.

وأضافت الوزارة في منشور عبر تطبيق تليجرام، أنه تم قصف البنية التحتية للنقل ومستودعات الذخيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 58 مسيرة في الساعات الأولى من اليوم السبت. ولم ترد تقارير مبدئيا عن قصف منشآت الطاقة.

وتحدثت روسيا عن أنه جرى صد الهجمات الأوكرانية، قائلة إنه جرى إسقاط 47 مسيرة وأربع قنابل انزلاقية، ولكن الوزارة لم تفصح عن معلومات بشأن أضرار.

من المقرر استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي غدا الأحد، عقب توقف استمر عدة أشهر. وبدأت المفاوضات من جديد مطلع الأسبوع الماضي، بهدف استكشاف نهاية محتملة للحرب.

وأشارت أوكرانيا وروسيا إلى أن المحادثات التي جرت في أبو ظبي بمشاركة أمريكية سارت بشكل إيجابي.

وعاد مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف، إلى أمريكا قبيل جولة جديدة من محادثات السلام المتعلقة بالأزمة الأوكرانية-الروسية، والمزمع عقدها غدا الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب دميترييف على منصة "إنستجرام" اليوم السبت: "عُدت إلى ميامي"، مُذيلا منشوره بإيموجي (حمامة السلام)، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الزيارة.

وكان دميترييف قد أجرى في لقاءات سابقة مفاوضات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وكتب ويتكوف على منصة إكس "عقد المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف اليوم في فلوريدا اجتماعات مثمرة وبناءة كجزء من جهود الوساطة الأمريكية الرامية إلى دفع تسوية سلمية للصراع الأوكراني".

وأضاف "لقد شجعنا هذا الاجتماع على أن روسيا تعمل باتجاه تحقيق السلام في أوكرانيا، ونحن ممتنون للقيادة الحاسمة للرئيس دونالد ترامب في السعي لتحقيق سلام دائم ومستدام".