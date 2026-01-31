يرسل الجسم علامات تحذيرية صامتة تدل على ضعف قدرته على مقاومة الأمراض، ولكن تجاهل هذه العلامات يفتح الباب لمشكلات صحية أكبر، لذلك من المهم الانتباه لهذه الإشارات.

وبحسب ما ذكره موقع myprontohealth، إليك العلامات التحذيرية الرئيسية التي تدل على أن جسمك لا يقاوم الأمراض بشكل فعال، وتشمل ما يلي:

1- الإصابة بالعدوى المتكررة باستمرار

من العلامات الرئيسية للإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو التهابات الأذن بشكل متكرر أكثر من المعتاد، واستغراق الشفاء فترة زمنية طويلة، ما يشير إلى ضعف جهاز المناعة وصعوبة مواجهة الأمراض.

2- الشعور المستمر بالتعب وانخفاض الطاقة

يعد التعب الشديد والمستمر حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة أو النوم مؤشراً قوياً، فنظراً لأن الجسم يستنزف موارده في محاولة مكافحة العدوى الخفية أو الالتهابات المزمنة، فإنه يشعرك بالإرهاق والتعب المزمن.

3- بطء التئام الجروح والتهابات الجلد

عندما يضعف جهاز المناعة، لا يستطيع إرسال ما يكفي من خلايا الدم البيضاء لإصلاح الأنسجة التالفة، ما يؤدي إلى تأخر التئام الجروح والحروق والخدوش بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى المشكلات الجلدية المزمنة، مثل حب الشباب المتكرر أو الإكزيما أو الالتهابات الفطرية.

4- مشكلات الجهاز الهضمي المزمنة

بما أن 70% إلى 80% من الجهاز المناعي موجود في الأمعاء، فإن مشاكل الهضم المستمرة مثل الإسهال، والإمساك، والانتفاخ، أو آلام المعدة، و غالباً ما تشير إلى ضعف أو خلل في الجهاز المناعي، و تدل هذه الأعراض على أن الجسم يفتقر إلى كمية كافية من البكتيريا النافعة لمقاومة مسببات الأمراض.

