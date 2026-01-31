في حياتنا اليومية، كثيرًا ما نشعر بثقل الطاقات السلبية التي تعرقل راحتنا النفسية والجسدية.

وقدمت خبيرة الطاقة سونيا الحبال، مجموعة نصائح للتخلص من هذه الطاقات، بدءًا من استخدام الماء والملح، تساعد على تحرير الطاقة الإيجابية واستعادة التوازن الداخلي.

وذكرت الحبال خلال لقائها في برنامج "يوم جديد" المذاع على قناة "ten"، مجموعة نصائح للتخلص من الطاقة السلبية:

1- استخدام الماء

- أثناء الاستحمام استحم مع نية التخلص من الديون والمشاكل والطاقة السلبية، وتخيل الماء يغسلها بعيدًا عنك.

- ماء البحر: له تأثير شفائي للطاقة السلبية بسبب احتوائه على الملح الطبيعي.

2- استخدام الملح

ضع طبقًا من الملح الخشن داخل دولاب الملابس أو في أرجاء المنزل لسحب الطاقة السلبية.

3- تغيير الأفكار والمشاعر

- تجنب التعلق المفرط بالمال أو الأشخاص، لأن التعلق يجلب الذل.

- الأشياء الشخصية: لا ترتد نفس المجوهرات أو الإكسسوارات يوميًا، غيرها أو ضعها في الدرج لتجديد طاقتها.

4- قبل النوم

حاول عدم الذهاب إلى النوم وأنت تحمل طاقة سلبية، ركز على تعزيز الإيجابية والهدوء قبل النوم، لتساعد على استراحة ذهنية وروحية أفضل.

