مصدر يكشف سبب حريق مصنع الجبس فى جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

كشف مصدر مسؤول بمدينة أبوزنيمة، عن الأسباب الأولية للحريق الهائل الذي اندلع، اليوم السبت، بمصنع "نجمة سيناء" للجبس (التابع لشركة سيناء للمنجنيز)، مؤكداً أن انفجاراً وقع في "خزانات المازوت" كان وراء اشتعال النيران.

وأوضح المصدر أن الانفجار حدث أثناء قيام إحدى الشركات الخاصة بأعمال صيانة دورية داخل المصنع، مما تسبب في اشتعال النيران بصورة مفاجئة وخروجها عن السيطرة، لتتصاعد ألسنة اللهب وتغطي سحب الدخان سماء المنطقة.

تسبب الحريق في حالة من الذعر بين أهالي أبوزنيمة والمسافرين على الطريق الدولي الساحلي، حيث أكد شهود عيان أن الأدخنة الكثيفة غطت الطريق بالكامل، مما أدى إلى تعذر الرؤية في بعض المناطق بمدخل المدينة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لتوجيه نداءات عاجلة لقائدي المركبات بتوخي الحذر.

وكان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطاراً بنشوب الحريق، وجرى الدفع بتعزيزات من سيارات الحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي وحدات الشركة أو المناطق الصحراوية المجاورة.

وانتقل المسؤولون بمدينة أبوزنيمة والقيادات الأمنية لموقع الحادث لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية أثناء أعمال الصيانة.