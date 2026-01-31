الرائحة الكريهة التي تنبعث من بعض النساء بشكل مستمر عند تغيير الملابس، أو عند استخدام المرحاض، قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان.

كما أن الإفرازات المهبلية المائية والدموية الغزيرة وذات رائحة كريهة يمكن أن تشير أحيانا إلى سرطان عنق الرحم، وفي المراحل المبكرة غالبا لا يسبب أي أعراض، وفقا لموقع "هيلث".

علامات أخرى لـ سرطان عنق الرحم

نزيف مهبلي بعد الجماع أو بين فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث.

النزيف الغزير والذي يستمر لفترة أطول من المعتاد.

إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة

ألم في الحوض أو ألم أثناء الجماع

ألم أسفل الظهر أو بين عظام الحوض أو في أسفل البطن.

ما هو سرطان عنق الرحم؟

يتطور هذا السرطان في أي مكان داخل عنق الرحم وهو الفتحة بين المهبل والرحم.

يشخص عادة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و35 عاما، ولكنه يحدث في أي عمر.

كيفية تقليل المخاطر؟

الحرص على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي تغييرات.

ويعد التطعيم للوقاية من الفيروس الذي غالبا ما يسبب السرطان أمرا أساسيا

الإقلاع عن التدخين.

العلاج

غالبا ما تكون الجراحة هي الحل لإزالة الأنسجة السرطانية، وقد تكون الأدوية المستخدمة لقتل الخلايا السرطانية خيارا آخر.

كما أن استخدام العلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية مفيدا أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن دمج العلاج الإشعاعي مع العلاج الكيميائي بجرعات منخفضة يمكن أن يعزز الفعالية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

النساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الرحم الكامل لا يمكن أن يصبن بهذا المرض.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم

-النساء الذين يعانون من ضعف المناعة.

-السيدات التي أنجبوا عدة أطفال في سن مبكرة (أقل من 17 عاما).

-الإصابة مسبقا بسرطان المهبل أو الكلى أو المثانة.

-المدخنات.

-تناول حبوب منع الحمل لأكثر من 5 سنوات.

