لميس الحديدي: العمرة فرصة لاستعادة الذات وسط الأحداث اليومية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها عادت لتوها من أداء مناسك العمرة في شهر شعبان، معبرة عن امتنانها العميق لهذه التجربة الروحانية الفريدة.

وأوضحت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، أنها كانت خلال الأيام الماضية "في حضرة أجمل صورة على الكرة الأرضية"، وهي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، مؤكدة أنها كانت لحظات استثنائية رغم الزحام الشديد.

وتابعت: "ملايين المسلمين في هذه الصورة الحقيقية، والتي تبدو أكثر وضوحًا وجلاءً.. الدنيا كلها بتصغر جدًا أمام هذه الصورة، ومشاكل الدنيا وصراعاتها يكون لا مكان لها في هذه المشاعر".

وقالت: "بشكر كل الناس اللي قابلوني في كل مكان، سواء في مكة أو المدينة أو القطار، من كل العالم العربي. بتأثر جدًا وبحس إنه تاج على راسي ومسؤولية".

وأضافت الحديدي: "الشكر لله إني قدرت أعمل هذه العمرة القصيرة جدًا وسط الأحداث، لكي يستعيد الإنسان نفسه، لأن الاقتراب من ربنا يعيد لنا أنفسنا وإحساسنا".