المغرب.. الجيش يتدخل لإنقاذ آلاف العالقين وسط فيضانات شمال غربي البلاد

نشر المغرب وحدات إنقاذ تابعة للقوات المسلحة لمساعدة آلاف الأشخاص المتضررين من فيضانات ضربت أجزاء من شمال غربي البلاد، السبت، نتيجة هطول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب الأنهار.

وأفادت لجنة وطنية لمتابعة الفيضانات، بأن أسابيع من الهطول المتواصل للأمطار مقرونة بتصريف مياه سد قريب شبه ممتلئ، أدت لزيادة مستويات مياه نهر "لوكوس" وغمرت أحياء عدة في مدينة قصر كبير، التي تبعد نحو 190 كيلومترا شمال العاصمة الرباط.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بنقل أكثر من 20 ألف شخص إلى الملاجئ والمخيمات بحلول السبت، بينما شرعت السلطات في وضع أكياس الرمل والحواجز المؤقتة بالمناطق المتضررة مع بدء انحسار المياه.

وفي إجراء احترازي، صدرت أوامر بإغلاق المدارس في مدينة قصر كبير حتى 7 فبراير القادم.

وفي محافظة سيدي قاسم المجاورة، استنفرت السلطات قواها لإجلاء عدة قرى إثر ارتفاع منسوب نهر "سبو" لمستويات خطرة.

وأنهى هطول الأمطار الأخير جفافا قاسيا دام 7 سنوات، ما دفع البلاد سابقا للاستثمار بكثافة في محطات تحلية المياه؛ حيث ارتفع الآن متوسط معدل ملء السدود إلى 60% مع وصول خزانات رئيسية لطاقتها الاستيعابية الكاملة.

يُذكر أن مدينة آسفي الساحلية كانت شهدت الشهر الماضي فيضانات مفاجئة أدت لوفاة 37 شخصا.