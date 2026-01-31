إعلان

المغرب.. الجيش يتدخل لإنقاذ آلاف العالقين وسط فيضانات شمال غربي البلاد

كتب : محمود الطوخي

11:09 م 31/01/2026

فيضانات المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المغرب وحدات إنقاذ تابعة للقوات المسلحة لمساعدة آلاف الأشخاص المتضررين من فيضانات ضربت أجزاء من شمال غربي البلاد، السبت، نتيجة هطول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب الأنهار.

وأفادت لجنة وطنية لمتابعة الفيضانات، بأن أسابيع من الهطول المتواصل للأمطار مقرونة بتصريف مياه سد قريب شبه ممتلئ، أدت لزيادة مستويات مياه نهر "لوكوس" وغمرت أحياء عدة في مدينة قصر كبير، التي تبعد نحو 190 كيلومترا شمال العاصمة الرباط.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بنقل أكثر من 20 ألف شخص إلى الملاجئ والمخيمات بحلول السبت، بينما شرعت السلطات في وضع أكياس الرمل والحواجز المؤقتة بالمناطق المتضررة مع بدء انحسار المياه.

وفي إجراء احترازي، صدرت أوامر بإغلاق المدارس في مدينة قصر كبير حتى 7 فبراير القادم.

وفي محافظة سيدي قاسم المجاورة، استنفرت السلطات قواها لإجلاء عدة قرى إثر ارتفاع منسوب نهر "سبو" لمستويات خطرة.

وأنهى هطول الأمطار الأخير جفافا قاسيا دام 7 سنوات، ما دفع البلاد سابقا للاستثمار بكثافة في محطات تحلية المياه؛ حيث ارتفع الآن متوسط معدل ملء السدود إلى 60% مع وصول خزانات رئيسية لطاقتها الاستيعابية الكاملة.

يُذكر أن مدينة آسفي الساحلية كانت شهدت الشهر الماضي فيضانات مفاجئة أدت لوفاة 37 شخصا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار المغرب فيضانات المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة
نصائح طبية

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة

حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر
زووم

حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر
كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
شئون عربية و دولية

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
زووم

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
علاقات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي