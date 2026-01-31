إعلان

"أخلاقيات الإسلام".. برنامج ديني لـ"بهاء أبو شقة" في رمضان 2026

كتب : مصراوي

11:01 م 31/01/2026

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، عن تقديم برنامج ديني في شهر رمضان الكريم.

وأوضح "أبو شقة"، في تصريحات لمصراوي، أن البرنامج الديني سيكون عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن اسم البرنامج سيكون "أخلاقيات الإسلام".. ومن المقرر عرضه مع بداية شهر رمضان الكريم 2026.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق قد أعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد كما تقدم باستقالته من الحزب.

