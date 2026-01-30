في ظل حالة الجدل والخوف المنتشرة حول التطعيمات، خاصة بين أولياء الأمور وكبار السن، تزداد التساؤلات: هل التطعيمات ضرورة أم رفاهية؟ هل تضعف المناعة؟ وهل هناك فرق بين اللقاح والمصل؟

هذه الأسئلة كانت محور حلقة جديدة من بودكاست "خارج العيادة"، المذاع عبر موقع مصراوي، والتي استضافت الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الأمراض الباطنة والخبير في الأمصال واللقاحات، في حوار كشف فيه الكثير من المفاهيم المغلوطة المنتشرة في المجتمع.

أكبر 3 خرافات عن التطعيمات

أكد الدكتور مصطفى محمدي أن اللقاحات تقع دائمًا في "مرمى سهام المجتمع"، مشيرًا إلى وجود 3 خرافات رئيسية تتكرر باستمرار:



الخرافة الأولى: التطعيم يضعف جهاز المناعة

أوضح أن هذا الاعتقاد غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن التطعيم لا يُضعف المناعة، بل على العكس يدعمها ويُدرّبها على مواجهة العدوى.

الخرافة الثانية: التطعيم قد يسبب المرض نفسه

شدد "محمدي" على أن تقنيات تصنيع اللقاحات قائمة على إفقاد مسبب المرض قدرته على إحداث العدوى، مع الإبقاء فقط على قدرته على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج استجابة وقائية.

الخرافة الثالثة: التطعيمات لها آثار جانبية خطيرة

وأشار إلى أنه تاريخيًا، ومنذ القرن السابع عشر وحتى اليوم، لم يثبت وجود لقاح تفوق مخاطره فوائده، موضحًا أن جميع اللقاحات تخضع لحسابات دقيقة قائمة على مبدأ "المكسب والخسارة".

الفرق بين اللقاح والمصل

حول الخلط الشائع بين اللقاحات والأمصال، أوضح الدكتور مصطفى أن هناك اختلافًا جذريًا بينهما:

- اللقاح: يعتمد على إدخال مسبب المرض نفسه – أو جزء منه – بعد معالجته، لتحفيز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة. ويحتاج اللقاح إلى فترة زمنية لبدء مفعوله، لا تقل عن أسبوعين، لأنه يعتمد على استجابة الجهاز المناعية.

- المصل: يحتوي على أجسام مضادة جاهزة يتم تحضيرها مسبقًا، سواء من الإنسان أو في بعض الحالات من الحيوانات، ويتميز بسرعة تأثيره الفوري دون انتظار.

وأكد أن اللقاح يحقق ما يُعرف بـ"المناعة الإيجابية"، لأنه يكوّن ذاكرة مناعية طويلة المدى، بينما يُستخدم المصل في الحالات الطارئة التي تتطلب حماية فورية.

