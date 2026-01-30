لمرضى جرثومة المعدة.. كيف تتناول شوربة العدس دون مضاعفات؟

يعيش مريض جرثومة المعدة في حيرة دائمة عند اختيار طعامه اليومي، خوفا من تفاقم الأعراض أو عودة الألم مجددا، ومن بين هذه الأطعمة تبرز شوربة العدس كأحد الخيارات المثيرة للجدل.

وبحسب موقع Healthshots، فإن شوربة العدس لا تعد طعاما ضارا بطبيعتها لمرضى جرثومة المعدة، بل يمكن تناولها دون مشكلات في كثير من الحالات.

غير أن بعض المرضى قد يختبرون أعراضا مزعجة بعد تناولها، لا بسبب العدس ذاته، وإنما نتيجة حساسية المعدة أو طريقة التحضير.

ويعرف العدس بكونه مصدرا غنيا بالألياف والبروتين النباتي، وهي عناصر مهمة لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن هذه الألياف قد تسبب لدى بعض المصابين بالجرثومة انتفاخا أو غازات، ما يؤدي إلى شعور بالضغط وعدم الارتياح في أعلى البطن.

متى تتحول شوربة العدس إلى عبء على المعدة؟

تزداد احتمالية تفاقم الأعراض إذا احتوت شوربة العدس على مكونات معينة، أبرزها التوابل الحارة مثل الشطة والفلفل الأسود، أو كميات كبيرة من الثوم والبصل، اللذين قد يرفعان مستوى الحموضة لدى بعض المرضى.

كما أن استخدام السمن أو الدهون الثقيلة يبطئ عملية الهضم، بينما يؤدي عدم نضج العدس جيدا إلى زيادة الغازات والانتفاخ.

وفي مثل هذه الحالات، قد تظهر أعراض تشمل حرقة المعدة، أو الانتفاخ بعد تناول الطعام، وأحيانا غثيان خفيف.

كيف تتناول شوربة العدس دون مضاعفات؟

يشير الخبراء إلى أن العدس ليس من الأطعمة الممنوعة على مرضى جرثومة المعدة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط البسيطة، من بينها طهيه جيدا حتى يصبح سهل الهضم.

وتجنب إضافة التوابل الحارة، واستبدال السمن بزيت خفيف، إلى جانب إمكانية إضافة الكمون للمساعدة في تقليل الغازات.

كما ينصح بتناول كميات محدودة في البداية لمراقبة استجابة المعدة.

