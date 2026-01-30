إعلان

عالم بالأوقاف يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان

كتب : حسن مرسي

06:55 م 30/01/2026

الشيخ أحمد سعيد فرماوي

كشف أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن فضائل ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أنها ليلة مباركة "يسح فيها الخير سحا"، وهي ليلة التجلي الأعظم على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح فرماوي، خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ، منها ليلة النصف من شعبان، إلى جانب ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب.

وأضاف عالم الأوقاف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التعبد والتقرب إلى الله في هذه الليلة، لأن الله تعالى يطلع فيها فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الدخان: "فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ"، موضحًا أن الملائكة تنقل فيها الآجال والأرزاق من العام للعام.

وتابع أن شهر شعبان يحمل منزلة خاصة، وهو فرصة ذهبية لتهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان المبارك بأقصى طاقة إيمانية، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان يخص هذا الشهر بمزيد من الصيام والعبادة، كما ورد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

وأكد فرماوي أنه نُقل عن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وصفًا لحال المسلمين في شعبان، حيث كانوا يخرجون الزكاة لتقوية الفقراء، ويسدد التجار ديونهم، ويعتنون بالمساجين، ويقبلون على تلاوة القرآن الكريم حتى لُقب بـ "الشهر القراء".

