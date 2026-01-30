من مظبخك.. 7 علاجات طبيعية للتخلص من الإمساك بسهولة

يعد الإمساك من أكثر المشكلات الصحية شيوعا لدى الكبار والصغار، وقد يرتبط بنمط الحياة، قلة الحركة، أو العادات الغذائية غير الصحية.

وفقا لموقع bladderandbowel، فيما يلي أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد على إفراغ الأمعاء وتحسين الهضم:

المشروبات الساخنة

الشاي والقهوة والمشروبات الدافئة عموما تساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، حيث تسهم الحرارة في تحفيز حركة الأمعاء، ويعد شاي الأعشاب خاصة الأنواع الملينة، خيارا جيدا في بعض الحالات.

عصير الخوخ المجفف

يعد من أشهر العلاجات التقليدية للإمساك، لاحتوائه على مادة السوربيتول التي تسحب الماء إلى الأمعاء، فتزيد حجم البراز وتحفز حركة القولون.

المشمش المطهي

خيار لذيذ وفعال، إذ يساعد المشمش المطهي على تليين الأمعاء وتحسين الإخراج، ويمكن تناوله مع الزبادي أو الجرانولا كوجبة إفطار خفيفة ومفيدة.

زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة تعمل كمزلق طبيعي للجهاز الهضمي، ما يسهل مرور البراز ويخفف صلابته، ويساعد على الإخراج دون إجهاد.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ قرون لدعم الهضم، إذ يقلل الضغط على الأمعاء السفلية، ويساعد على تخفيف التقلصات والانتفاخ والغثيان المصاحب للإمساك.

الإكثار من السوائل

شرب كميات كافية من الماء يوميا، بمتوسط 2.5 لتر، يعد من أبسط وأهم الحلول لعلاج الإمساك، إذ يساعد الماء على تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء.

الماء مع عصير الليمون

تناول كوب من الماء الدافئ الممزوج بعصير نصف ليمونة، خاصة قبل النوم أو في الصباح، قد يساعد على تنشيط حركة الأمعاء، كما يمد الجسم بفيتامين C الداعم للمناعة والهضم.

اقرأ أيضا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله



تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير



بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه



ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر



عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية