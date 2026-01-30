احذرها على مائدتك.. 5 أطعمة ترفع خطر الالتهاب المزمن

الالتهاب المزمن يكون عاملًا خفيًا يؤثر على صحتك على المدى الطويل، ويتصل بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكر والسرطان، وما نأكله يلعب دورًا كبيرًا في شدته.

اللحوم الحمراء والمعالجة

تناول كميات كبيرة من اللحم الأحمر مثل الستيك والبرجر، وخصوصًا اللحوم المصنعة كالنقانق واللحم المعلب، مرتبط بزيادة التهابات الجسم، لأن هذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة والمركبات التي تحفز الاستجابة الالتهابية في الدم وتؤثر على صحة القلب، بحسب"Johns Hopkins Medicine".

الأطعمة المقلية والغنية بالدهون

الأطعمة المقلية والمجهزة في زيوت نباتية عالية الأوميجا-6 مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي يمكن أن تزيد الالتهاب المزمن، لأنها تحول الدهون إلى مركبات تساهم في تهيج الأنسجة وارتفاع معدلات المواد الالتهابية في الدم، وفق "Healthline".

الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة

الأطعمة المصنوعة من دقيق أبيض مكرر (مثل الخبز الأبيض والمعجنات) والسكريات المضافة في الحلويات والمشروبات الغازية ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يعزز إنتاج مركبات التهابية في الجسم ويسهم في الالتهاب المزمن.

المشروبات السكرية

المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا ومشروبات الطاقة تضيف كميات كبيرة من السكر إلى الجسم دون قيمة غذائية حقيقية، ما يؤثر سلبًا على توازن السكر في الدم ويزيد من التهاب الأنسجة مع مرور الوقت.

الأطعمة المعلبة والمصنعة

المنتجات الجاهزة مثل رقائق البطاطس والبسكويت المعبأ غالبًا تحتوي على دهون متحولة ومواد حافظة، مما يجعلها من أكثر الأطعمة التي ترفع من مستويات الالتهاب المزمن إذا تم تناولها بشكل متكرر ضمن النظام الغذائي اليومي.

