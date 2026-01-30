ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعات ملحوظة منذ نهاية تعاملات السبت الماضي وحتى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6710 جنيهات إلى 6990 جنيهًا، بزيادة قدرها 280 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، صعدت أسعار الذهب أيضًا خلال الفترة نفسها حيث ارتفع سعر الأونصة من 4987 دولارًا إلى 5133 دولارًا، محققًا مكاسب بلغت 146 دولارًا في أسبوع.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت الماضي نحو 6710 جنيهات، ثم ارتفع يوم الأحد إلى 6730 جنيهًا.

واستمر الصعود يوم الاثنين ليسجل 6800 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع قليلًا يوم الثلاثاء إلى 6785 جنيهًا.

وفي يوم الأربعاء قفز السعر إلى 7050 جنيهًا، ثم ارتفع أكثر يوم الخميس مسجلًا 7510 جنيهات للجرام.

لكن في منتصف تعاملات اليوم الجمعة تراجع السعر إلى 6990 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

وصل سعر أونصة الذهب إلى 4987 دولارًا بنهاية تعاملات السبت والأحد الماضيين، ثم ارتفعت بشكل طفيف يوم الاثنين إلى 5101 دولار.

وفي يوم الثلاثاء تراجعت الأسعار قليلًا لتسجل 5096 دولارًا، قبل أن ترتفع يوم الأربعاء إلى 5278 دولارًا.

وتراجع المعدن الأصفر يوم الخميس إلى 5189 دولارًا، ثم انخفض بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 5133 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

بعد خسارة تجاوزت الـ 500 جنيه.. هل تواصل أسعار الذهب الانخفاض؟ الشعبة تجيب

عيار 21 تحت مستوى 7 آلاف.. والجنيه الذهب يخسر أكثر من 4 آلاف حتى الآن