قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن منتجات الدواجن والبيض متوفرة في السوق المصري بكميات كبيرة، مؤكدًا أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا مع وجود فائض يقدر بنحو 20%، وأن هذا الفائض يتم تصديره حاليًا، حيث تصدر مصر البيض وبعض المنتجات المصنعة إلى 8 دول إفريقية.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن ارتفاع الأسهار الأخير يأتي بعد فترة طويلة من الخسائر للمربين، موضحًا أن سعر الكيلو في المزرعة يبلغ حاليًا 72 جنيهاً، وهي أسعار التكلفة التي يضاف إليها هامش ربح للمربي لا يتجاوز جنيهين فقط للكيلو، بعد أن كان المربون يبيعون بأقل من التكلفة طوال الستة أشهر الماضية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد أنه يعارض بشدة استيراد الدواجن المجمدة، مشيرًا إلى أن الدواجن المحلية الطازجة أرخص بنسبة 30% من المستوردة، وأن الاعتراض على الاستيراد يهدف إلى توفير العملات الأجنبية لشراء سلع أساسية أخرى تشهد نقصًا.

وأشار إلى أن الإنتاج الحالي من الدواجن مرتفع بنسبة 25%، وأن المنظومة تسعى للاستقرار بعد مرحلة الخسائر، محذرًا من أن الخطر الحقيقي ليس في ارتفاع الأسعار المؤقت، بل في خروج المربين الصغار من السوق، مما يخل بالتوازن ويؤثر على الاستقرار طويل الأمد.

ولفت الدكتور ثروت الزيني إلى تراجع أسعار البيض والدواجن مقارنة برمضان الماضي، حيث انخفض سعر طبق البيض في المزرعة من 155-160 جنيهًا العام الماضي إلى 105-110 جنيهات هذا العام، أي بانخفاض 50 جنيهًا، كما انخفض سعر الدواجن من 97 جنيهاً إلى 72 جنيهاً، مسجلاً انخفاضًا بقيمة 25 جنيهاً للكيلو، رغم أن استهلاك رمضان يرتفع بنسبة 30% عن المعدلات الطبيعية.