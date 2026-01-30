غياب رباعي منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما عن مواجهة بنين

عبير ساسي لمصراوي: "إذا تلقيت عرضًا من الأهلي والزمالك سأختار الأبيض"

يفقد منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، بقيادة مدربته أميرة يوسف، 4 لاعبين من القوام الأساسي في لقاء بنين، بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، نظيره بنين، في الثالثة عصر يوم الجمعة 6 نوفمبر، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب عن مباراة مصر وبنين كل من، فرحة الجارحي لاعبة بيراميدز، حبيبة عمر لاعبة الأهلي، فرح المهدي لاعبة مسار، بسبب الإصابة، إضافة إلى فاطمة مصطفى لطردها في المباراة السابقة أمام غينيا الاستوائية.

وأصيبت فرحة الجارحي بقطع في الرباط الصليبي، فيما تعرضت حبيبة عمر لقطع في غضروف الركبة، وتعاني فرح المهدي من قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وستُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، في بولندا، خلال الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر 2026.