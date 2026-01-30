مباريات الأمس
غياب رباعي منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما عن مواجهة بنين

كتب : هند عواد

05:06 م 30/01/2026
يفقد منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، بقيادة مدربته أميرة يوسف، 4 لاعبين من القوام الأساسي في لقاء بنين، بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، نظيره بنين، في الثالثة عصر يوم الجمعة 6 نوفمبر، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب عن مباراة مصر وبنين كل من، فرحة الجارحي لاعبة بيراميدز، حبيبة عمر لاعبة الأهلي، فرح المهدي لاعبة مسار، بسبب الإصابة، إضافة إلى فاطمة مصطفى لطردها في المباراة السابقة أمام غينيا الاستوائية.

وأصيبت فرحة الجارحي بقطع في الرباط الصليبي، فيما تعرضت حبيبة عمر لقطع في غضروف الركبة، وتعاني فرح المهدي من قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وستُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، في بولندا، خلال الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر 2026.

منتخب مصر للشابات مصر وبنين تصفيات كأس العالم للسيدات

