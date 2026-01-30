جوتيريش يحذر من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة

كتب-عبدالله محمود:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول الأعضاء بالمنظمة من انهيار مالي وشيك، بسبب امتنع بعض الدول عن الرسوم والقاعدة التي تلزم المنظمة الأممية من إعادة الأموال غير المنفقة.

وبحسب وكالة رويترز، جوتيريش وجه رسالة إلى الدول الأعضاء بأن المنظمة الأممية تواجه خطر انهيار مالي وشيك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في الرسالة، إن الأزمة تتفاقم، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرض الأمم المتحدة لخطر الانهيار المالي، لافتًا إلى أن الأوضاع ستتدهور أكثر في المستقبل القريب.

وطالب جوتيريش كل الدول الأعضاء بالتزاماتها ودفع الرسوم في الموعد المحدد، أو أن تجري الدول الأعضاء إصلاحا جذريا للقواعد المالية من أجل تجنب الانهيار المالي.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء في المنظمة من احتمال نفاد السيولة بحلول يوليو المقبل.