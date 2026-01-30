25 صورة.. بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة التي بدأت مساء أمس الخميس ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة في إطار أعمال الحفاظ على القاهرة التاريخية.

وشدد محافظ القاهرة، على القائمين على تنفيذ أعمال فك وإزالة الكوبرى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العمال والمارة، كما طالب بتوضيح المسارات البديلة حتى انتهاء عملية الفك والإزالة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالإضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن محور صلاح سالم البديل الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك في المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى 3 كم، يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشاكل المرورية، وتيسير حركة المرور بها مشيرًا إلى أنه سيتم ربط المحور بباقي المناطق المحيطة به بعد فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.

يشار إلى أن محور صلاح سالم البديل يخدم في الاتجاه القادم من حديقة الأزهر إلى صلاح سالم ثلاث نزلات، النزلة الأولى إلى سوق الحمام ثم السيدة عائشة، والنزلة الثانية تؤدي إلى محور الحضارات، والنزلة الثالثة تؤدي إلى نادي الأبطال ثم إلى مصر القديمة.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات يوجد منزل لنفق الإمام الشافعي، ومنزل لشارع الخلا بالتونسي ثم إلى طريق الأوتوستراد، كما يوجد منزل للإباجية ثم السير في نفس الطريق ليؤدي إلى صلاح سالم مرة أخرى.