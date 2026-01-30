إعلان

ضبط "دجال" لاتهامه بالنصب على المواطنين في القليوبية

كتب : صابر المحلاوي

06:57 م 30/01/2026

قبض -ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القليوبية.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مع الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

