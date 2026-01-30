6 فواكه تأثيرها سحري لمرضى القولون.. احرص على تناولها

تعتبر الفواكه من أهم الأطعمة المفيدة لمرضى القولون العصبي، نظرا لغناها بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، وتخفيف الانتفاخ والغازات.

وفقا لموقع"Healthline"، إليك أبرز الفواكه المفيدة للقولون العصبي.

الفراولة

%26 من قيمتها الغذائية ألياف، مع نسبة منخفضة من فودماب المقاومة للهضم، ما يجعلها مثالية لمرضى القولون العصبي.

التوت

يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يقلل من الإمساك والانتفاخ، ويتميز بخلوه من الدهون.

التفاح

غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الأفوكادو

غني بالألياف والدهون الصحية التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتحسن وظيفة القولون.

العنب

كل 100 جرام يوفر 0.9 غرام من الألياف، إلى جانب الماء الذي يدعم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.

الموز

مصدر طبيعي للبروبيوتيك الذي يدعم نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ويحتوي على بوتاسيوم يحسن تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.

