الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة بالعصا" في الشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وقيام أحدهم بالتعدي على آخر باستخدام عصا خشبية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنه بتاريخ 27 الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول ضم شخصين وسيدة، أصيب اثنان منهم بجروح وسحجات متفرقة، ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وطرف ثان تمثل في مالك محل ملابس، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وذلك على خلفية خلافات حول وقوف السيدة، الثالثة من الطرف الأول، أمام محل الطرف الثاني لبيع بعض الخردوات.

وتطورت الخلافات إلى تعدٍ متبادل بالضرب بين الطرفين، حيث استخدم أحد أطراف المشاجرة عصا خشبية كانت بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبطت بحوزة أحدهم العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.