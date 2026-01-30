إعلان

شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط وتعلق: "أطفالي"

كتب- مروان الطيب:

05:50 م 30/01/2026

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لابنتها نور عمرو دياب عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ظهرت نور في الصورة وسط عدد من القطط وكتبت شيرين: "أطفالي"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات شيرين رضا الفنية

كانت آخر مشاركات شيرين رضا الفنية بفيلم "الملحد" وسط نخبة من نجوم السينما هم أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

أعمال تنتظر عرضها شيرين رضا
تشارك الفنانة شيرين رضا، الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وننسى اللي كان" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

55

