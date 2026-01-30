لماذا لا يجب تجاهل الجيوب الأنفية وحساسية الصدر؟

لا يعد البرد الشائع مجرد انزعاج عابر؛ ففي الكثير من الحالات يمكن أن يكون بداية لمشكلات أعمق في الجيوب الأنفية وصحة الجهاز التنفسي تستدعي الانتباه الطبي.

عندما يتجاوز البرد حدود الانزعاج



بحسب "WebMD"، في العادة تستمر أعراض البرد من 3 إلى 10 أيام، وتشمل سيلان الأنف والسعال والاحتقان، لكن استمرار هذه الأعراض لفترة أطول أو ازدياد حدتها قد يشير إلى مشكلة أكبر مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية، وليس مجرد نزلة برد عابرة.

المريض الذي يشعر بألم شديد في الوجه أو الحاجبين أو سيلان مخاطي سميك لفترة طويلة يحتاج لتقييم طبي لتحديد السبب الحقيقي.

لماذا لا يجب تجاهل التهاب الجيوب الأنفية؟



التهاب الجيوب الأنفية يحدث عندما يصاب تجويف الأنف والجيوب الهوائية المحيطة به بالالتهاب والاحتقان، سواء بسبب فيروس، بكتيريا أو الحساسية.

مع تراكم المخاط وعدم تصريفه بشكل صحيح، يمكن أن تتشكل بيئة مناسبة لنمو الجراثيم، ما يؤدي إلى ألم بالوجه واحتقان شديد وأحيانًا أعراض طويلة الأمد إذا تُرك دون علاج.

الحساسية والجيوب الأنفية



الحساسية تجعل بطانة الأنف والجيوب الأنفية أكثر حساسية للمواد المثيرة مثل الغبار أو حبوب اللقاح، مما يثير الالتهاب ويزيد من إنتاج المخاط.

هذا التهيّج يمكن أن يفاقم من أعراض البرد أو يستمر بعد زواله، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى التهابات متكررة أو مزمنة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

متى تراجع الطبيب؟



إن استمرار الأعراض لأكثر من أسبوع، وازدياد حدة الألم أو الضغط في الوجه، تغير في لون المخاط إلى الأصفر أو الأخضر، أو الشعور بضيق في التنفس ليست من علامات نزلة برد عادية وحدها.

مثل هذه العلامات يمكن أن تكون دليلاً أولياً على إصابة التهاب جيوب أنفية أو التهاب في الصدر يحتاجان إلى تدخل طبي لتجنّب المضاعفات.

