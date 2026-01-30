إعلان

بعد انتهاء عطلة "ثورة يناير وعيد الشرطة".. موعد وعدد أيام الإجازة المقبلة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:05 م 30/01/2026

يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد الإجازة المقبلة بعد انتهاء عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، والتي حصل عليها موظفي القطاعين العام والخاص أمس الخميس.

يأتي بحث المواطنين عن موعد الإجازة المقبلة، استعدادا للتخطيط المسبق للسفر، وتنظيم الاحتفالات العائلية، وترتيب الالتزامات المهنية والأسرية.

ويترقب المواطنين، موعد بداية شهر رمضان المقبل، ومعرفة موعد وعدد أيام عيد الفطر المبارك، إذ تعد عطلة العيد هي الإجازة الرسمية المقبلة.

وجاءت إجازة عيد الفطر المبارك بحسب موقع "رئاسة الجمهورية"، كما يلي:

قائمة إجازات 2026 المقبلة:

- 20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).

عيد الشرطة ثورة 25 يناير شهر رمضان قائمة إجازات 2026

