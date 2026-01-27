حذر الدكتور كارين مكارتشيان، أخصائي المسالك البولية الروسي، من أن احتباس البول أثناء الليل مشكلة شائعة بين كبار السن ومن يفضلون عدم الاستيقاظ للتبول، مشيرا إلى أن تجاهل الرغبة في التبول يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المثانة والكلى والجهاز البولي، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ضعف المثانة واحتباس البول المزمن

يوضح الدكتور مكارتشيان أن المثانة الطبيعية تخزن ما بين 400 و600 مل من البول، وأن تراكم البول لفترات طويلة يضعف عضلة المثانة الدافعة، المسؤولة عن تفريغ المثانة بشكل كامل.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الضعف إلى احتباس بول مزمن، أو سلس بولي، أو الحاجة لاستخدام القسطرة البولية.

زيادة خطر العدوى وتكون الحصوات

ركود البول أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا، ما يزيد من احتمال الإصابة بـ:

التهاب المثانة.

التهاب الحويضة والكلية.

وفي النساء، يزيد قصر القناة الإحليلية من احتمال انتشار العدوى، خاصة لدى من لديهم مشاكل بولية مسبقة، كما أن احتباس البول يزيد من تركيز الأملاح داخل المثانة، ما يعزز تكون الحصى، خاصة لدى من يعانون من جفاف الجسم أو اضطرابات الأيض.

تأثير الاحتباس على الرجال والنساء

الرجال: يزيد الاحتقان المزمن للمثانة من أعراض تضخم البروستاتا الحميد ويرفع خطر الإصابة بـ التهاب البروستاتا.

النساء: يؤدي امتلاء المثانة المستمر إلى ضغط على أعضاء الحوض، ما يعيق الدورة الدموية ويسبب ألم الحوض المزمن.

نصائح لتقليل التبول الليلي

الحد من شرب السوائل قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.

تجنب الامتناع الكامل عن الماء مساء لتفادي الجفاف وزيادة تركيز البول.

استشارة طبيب مسالك بولية إذا كان التبول الليلي متكررا أكثر من مرتين في الليل، لتحديد السبب وعلاجه.

