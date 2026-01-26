الإغماء قد يكون علامة تحذيرية خطيرة لمشكلة قلبية، ويعد من الأعراض الأولى لفشل القلب ويحدث عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ ومؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ.

لماذا يرتبط الإغماء بفشل القلب؟

لأن القلب المصاب بالفشل لا يستطيع ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ بشكل صحيح، مما يسبب فقدانا مؤقتا للوعي، وغالبا ما يكون ذلك بسبب عدم انتظام ضربات القلب أو مشكلات هيكلية مثل أمراض الصمامات أو انخفاض القدرة على الضخ.

كما إن هذه الحالة التي تعرف باسم الإغماء القلبي تعطل الإشارات الكهربائية الطبيعية أو الوظيفة الميكانيكية، مما يؤدي إلى انخفاضات مفاجئة في ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، مما يحرم الدماغ من الطاقة ويسبب فقدان الوعي، مما يشير إلى وجود حالة قلبية خطيرة كامنة.

وقد تظهر عليك الأعراض التالية بالإضافة إلى الإغماء إذا كنت تعاني من قصور في القلب: التعب وتورم الساقين وضيق التنفس، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كم مرة يحدث الإغماء مع أمراض القلب؟

يختلف معدل حدوث الإغماء الناتج عن أمراض القلب باختلاف السبب الكامن وراءه.

بالنسبة للبعض، قد يكون الإغماء حالة عابرة ناجمة عن الجفاف أو الإجهاد، بينما قد يشير تكراره لدى آخرين إلى مشكلات قلبية خطيرة.

ما هي أمراض القلب التي تسبب الإغماء؟

عدم انتظام ضربات القلب

يسبب عدم انتظام ضربات القلب واضطراب تدفق الدم، مما يؤدي إلى الإغماء.

تضيق الأبهر

هو صمام قلبي ضيق يقلل من تدفق الدم، مما يؤدي إلى الإغماء.

اعتلال عضلة القلب

يسهم ضعف أو تضخم عضلات القلب في حدوث الإغماء.

ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في الرئتين إلى إجهاد القلب، مما يؤدي إلى الإغماء.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بفشل القلب؟

أن يكون عمرك أكبر من 65 عاما.

استخدام منتجات التبغ.

اتباع نمط حياة غير نشط أو خامل بدون أي تمارين رياضية.

تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح والدهون.

ارتفاع ضغط الدم غير المعالج

الإصابة بمرض الشريان التاجي

وجود تاريخ عائلي لفشل القلب الاحتقاني.

طرق للعناية بالقلب

-الحرص دائما على ممارسة الرياضة بانتظام والمشي يوميا لمدة 30-45 دقيقة على الأقل.

-الإقلاع عن التدخين.

-اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم.

-اتباع نمط حياة نشط..

-علاج ارتفاع الكوليسترول بالطرق الطبيعية أو الأدوية.

