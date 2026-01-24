احذر.. 5 أعراض غير متوقعة قد تكشف السرطان مبكرا

يرتبط السرطان في عقول الكثيرين بظهور كتل واضحة في الجسم، مثل كتل الثدي، غير أن هذا العرض ليس المؤشر الوحيد المحتمل على الإصابة.

وبحسب موقع هيلث، هناك علامات أقل شيوعا قد تظهر في مراحل مبكرة، منها تورم في الرقبة، أو تقرحات جلدية لا تلتئم، أو آلام متواصلة دون سبب واضح.

- نتوء يشبه اللؤلؤ

سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان انتشارا، وتتفرع أنواعه إلى سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الجلد الميلانيني، وهو الأقل شيوعًا لكنه الأكثر خطورة.

ويوضح أطباء الجلدية أن سرطان الخلايا القاعدية قد يظهر أحيانا على هيئة نتوء شفاف أو لامع يشبه اللؤلؤ، أو بقعة شمعية، وقد يتخذ في حالات أخرى شكل تقرحات، أو بقع خشنة متقشرة، أو كتل تشبه الأكياس الجلدية.

- الإحساس بوجود شيء عالق في الحلق

الشعور المستمر بوجود جسم غريب في الحلق قد يكون علامة على أورام في اللوزتين أو قاعدة اللسان، وغالبا ما ترتبط هذه الحالات بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري .

ويمتاز هذا الفيروس بقدرته على البقاء كامنا في الجسم لفترات طويلة قبل ظهور أي أعراض، ما يجعل بعض المصابين غير مدركين لخطر الإصابة بسرطانات الفم أو الرأس والرقبة.

- حكة لا تهدأ

في بعض الأحيان، تكون الحكة الشديدة والمستمرة عرضا مرتبطا بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية.

ويصيب هذا المرض الجهاز الليمفاوي المسؤول عن المناعة، سواء في نوعه الهودجكيني أو اللاهودجكيني، وقد تظهر الحكة كإحدى العلامات التحذيرية المبكرة.

- ألم الأذن

لا يرتبط ألم الأذن دائما بمشكلات داخلها، إذ قد يكون ألما محالا ناتجًا عن اضطرابات في أعصاب الرأس أو الرقبة، وفي بعض الحالات، قد يكون هذا الألم مؤشرا على سرطان الفم، خاصة في مراحله المتقدمة، عندما يبدأ الورم بالضغط على الأعصاب المجاورة.

- نزيف مهبلي غير طبيعي

النزيف المهبلي غير المعتاد من العلامات التي قد تشير إلى سرطان بطانة الرحم، وهو من أكثر أنواع سرطان الرحم شيوعا، ويتمتع بمعدلات شفاء مرتفعة عند اكتشافه مبكرا.

ويؤكد الأطباء ضرورة فحص أي نزيف غير طبيعي فور ظهوره، خصوصا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، أو قبل ذلك في حال وجود عوامل خطر مثل زيادة الوزن.

وينصح الأطباء أنه في حال ملاحظة أي تغيرات غير مألوفة أو أعراض مثيرة للقلق، لا ينبغي الخوف، بل يستحسن مراجعة الطبيب، إذ إن الاكتشاف المبكر يرفع فرص العلاج الناجح.