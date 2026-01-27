أظهرت دراسة ألمانية حديثة نُشرت الدراسة في مجلة BMC Public Health، وجود ارتباط وثيق بين التدخين والإصابة بالاكتئاب، حيث تبين أن المدخنين الحاليين والسابقين أكثر عرضة للاضطرابات النفسية مقارنة بغير المدخنين.

قاد البحث المعهد المركزي للصحة النفسية (CIMH) في مانهايم، ضمن إطار الدراسة الوطنية الألمانية (NAKO)، أكبر دراسة سكانية في ألمانيا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

حللت الدراسة بيانات 173,890 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 19 و72 عاما، نصفهم نساء، تم جمع المعلومات عبر مقابلات شخصية واستبيانات موحدة شملت تشخيصات الاكتئاب، الأعراض الحالية، ظروف المعيشة، وعادات التدخين.

قسم الباحثون المشاركين إلى ثلاث فئات:

81,775 شخصا لم يدخنوا مطلقا.

58,004 مدخنين سابقين.

34,111 مدخنا حاليا.

كما سجلت الدراسة عمر بدء التدخين، متوسط عدد السجائر اليومية، وفترة الإقلاع لدى المدخنين السابقين.

أبرز النتائج

كانت نسبة الاكتئاب أعلى بين المدخنين الحاليين والسابقين، خاصة بين الفئة العمرية من 40 إلى 59 عاما، ما يشير إلى دور العوامل الزمنية والاجتماعية.

كما ارتبط عدد السجائر المدخنة يوميا بزيادة شدة أعراض الاكتئاب بمعدل 0.05 عرض لكل سيجارة إضافية، وبدأ التدخين في سن متأخرة قلل من سرعة ظهور أول نوبة اكتئاب.

الإقلاع عن التدخين لفترات طويلة ساعد على تأخير نوبات الاكتئاب وتحسين الصحة النفسية.

التدخين والصحة العامة

التدخين السبب الرئيسي، حيث يسهم في أكثر من 8 ملايين حالة وفاة سنوياً، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأكد الباحثون أهمية الوقاية من التدخين المبكر وتشجيع الإقلاع عنه لتحسين الصحة النفسية والجسدية على حد سواء.

